Fransa'da Irma'dan Sonra Şimdi de Jose Alarmı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Karayip'teki adalarının yaşadığı Irma kasırgasını ve yaklaşan Jose kasırgasıyla ilgili hazırlıkları ele almak için acil durum toplantısı yaptı.



Elysee Sarayı'nda Macron'un başkanlığında akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantının ardından basına açıklama yapan Başbakan Edouard Philippe, toplantıda Irma kasırgasının büyük yıkıma neden olduğu ve "doğal afet bölgesi" ilan edilen Saint-Martin ve Saint-Barthelemy'deki durumun ele alındığını bildirdi.



Bölgede 550 itfaiyeci, 410 jandarma, 100 asker ve 80 polis bulunduğunu belirten Philippe, buraya yarın 240 jandarmanın daha gideceğini kaydetti.



İnsanların bir an önce bölgeden çıkartılmasının önemli olduğunu ifade eden Philippe, fakat bulundukları yerde tedavi edilmesi gerekenlerin olduğunu kaydetti.



Philippe, Saint-Martin'deki hastanenin ağır hasar gördüğünü bildirerek, bölgedeki 11 eczaneden 8'inin yıkıldığını, diğer üçünün de yağmalandığını söyledi.



Jose adalara yaklaşıyor



Jose kasırgasının da bölgeye yaklaşmakta olduğunu anımsatan Philippe, konuyla ilgili gerekli önlemleri aldıklarını kaydetti.



Bu arada Fransa Meteoroloji Kurumu, Jose kasırgası nedeniyle Karayip'teki adalarda en kötü hava koşulu anlamına gelen "kırmızı meteorolojik durum" uyarısı yaptı.



Kasırganın yarın iki Fransız adasını vurması bekleniyor.



Fransa devlet sigorta şirketi CRR'den yapılan yazılı açıklamada, Irma kasırgasının ardından iki adadaki toplam zararın yaklaşık 1,2 milyar avro olduğunun tahmin edildiği bildirilmişti.



Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, dün yaptığı açıklamada, Karayip'teki iki adada kasırga nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu, 112 kişinin yaralandığını belirtmişti.



Saint-Martin Adası'ndaki binaların yüzde 60'ının kullanılamaz halde olduğu bildiriliyor. Adadaki yağmalamaların yarı sıra 450 mahkumun kargaşadan yararlanarak kaçtığı kaydediliyor.



Atlantik Okyanusu'nda Karayip Adaları'nı ve Porto Rico'yu vuran Irma kasırgası kuzey ve batı yönünde, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'ye doğru ilerliyor.



Kasırga Karayip Denizi'nin doğusundaki adalarda ve Porto Rico'da büyük yıkıma yol açmıştı.



Kasırganın saatte 298 kilometre hıza ulaştığı, gelecek günlerde Turks ile Caicos adalarını, Bahamaları ve ABD'nin Florida sahillerini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.



Irma kasırgasının, Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan kasırgalar arasında rüzgar sürekliliği bakımından 2005'teki Wilma kasırgasından, basınç alanının büyüklüğü bakımından 2007'deki Dean kasırgasından ve karadaki etkisi bakımından yine 2007'deki Felix kasırgasından bu yana görülen en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.



Irma, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısında, Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların yarattığı bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini arttırmıştı.