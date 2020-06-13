Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, başkentteki gösteride 26 kişi gözaltına alındı.

13.06.2020 21:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 21:18

Fransa'da başkent Paris ve çeşitli kentlerde binlerce kişi, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, başkentteki gösteride 26 kişi gözaltına alındı.

"Adama İçin Adalet Kolektifi" çağrısıyla gösteri yasağına rağmen Paris'teki Republique Meydanı'nda toplanan eylemciler, ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Gösteride 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore için adalet istendi. Eylemciler, çeşitli dövizler taşıdı ve "Adama için adalet", "Katil polis", "Polis şiddetine hayır", "Adalet yoksa barış yok" sloganları attı.

Adama Traore'nın ablası Assa Traore, eylemde yaptığı konuşmada, "Küçük kardeşimin maruz kaldığı şiddeti kınıyoruz. Kardeşim (ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi) George Floyd gibi 'nefes alamıyorum' dedi." ifadesini kullandı.

Polis, göstericilerin Republique Meydanı'ndan ayrılmasına ve Opera Meydanı'na doğru yürüyüşe geçmesine izin vermedi.

Eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, bir iş yerinin camlarını da kırdı.

Polis, eyleme katılmak için meydana girmeye çalışanlara "uzaklaşmaları" çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Generation Identitaire örgütü üyesi kişiler de meydandaki bir binanın en üst katına "ırkçılık mağduru beyazlar için adalet" yazısı bulunan pankart astı. Bunun üzerine binada oturan kişiler, bu pankartı yırtarak örgütün üyelerine tepki gösterdi.

Başkentteki eylemde 26 kişi gözaltına alındı

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında söz konusu pankartı asan örgüt üyesi 12 kişinin bulunduğu kaydedildi.

Gösteride, Filistin yanlısı bir grup da İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri "ilhak planına" ve ırkçı politikalarına tepki gösterdi.

Başkentteki eyleme 15 bin kişi katılırken, Lyon'daki gösteride de polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı.

Fransa'nın Marsilya, Lyon, Grenoble gibi kentlerinde de eylemler yapıldı.

Polis, gösterilerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Traore'nin ölümü

Adama Traore'nin ailesinin talebi üzerine adli tıpta yapılan inceleme sonucunda dün açıklanan raporda, siyahi gencin, polisin müdahalesiyle boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı.

Traore, 19 Temmuz 2016'da, kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği polis aracında hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda, Adama'nın rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği belirtilmişti. Daha sonra ise Traore'nin, doktor müdahale etmeden önce polis aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Olaya karışan kolluk kuvvetleriyle ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, yargı sürecinden de sonuç çıkmadı.

Traore'nin ölümü sonrası çok sayıda protesto gösterileri düzenlenmiş, Traore'nin kardeşleri ve aile fertlerinden birçoğu gözaltına alınmıştı.

Savcının, "Traore'nin polis şiddetiyle değil enfeksiyon nedeniyle kalp krizi geçirerek ölmüş olabileceği" şeklindeki açıklaması üzerine de banliyölerde isyan başlamıştı.

Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Haber
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit...
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
iPhone 12'lerin kılıflarının sızdırılmasıyla cihazların arka tasarımlarına ait bilgiler ortaya çıktı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden çocuğunu emziren annelere koronavirüs uyarısı geldi
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa Fenerbahçe tepkisi: Liderin maçı birinci kanaldan verilir
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Trafikte makas atan sürücü, 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Juventus, Milan'la 0-0 berabere kalıp kupada finale çıktı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Kınay Demet Evgar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Karar Beşiktaş Kayserispor
Şu an buradasınız: Fransa'da ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 21:19:01. #1.14#
title