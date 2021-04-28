Fransa'da ırkçı şiddet

Fransa'nın doğusundaki Franche-Comte bölgesinde Arap kökenli Adil Sefrioui'nin geçen hafta ırkçı hakaret ve şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Fransa'nın doğusundaki Franche-Comte bölgesinde Arap kökenli Adil Sefrioui'nin geçen hafta ırkçı hakaret ve şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı.

Dole kentinde yaşayan Sefrioui, 21 Nisan'da eşi ve çocuklarıyla birlikte evdeyken, evinin fotoğraflarını çeken yaşlı bir yabancıya neden fotoğraf çektiğini sordu.

Çektiği fotoğrafları silmesini isteyen Sefrioui'ye "Bugün kaportanın altına gireceksin." diyerek elindeki kamerayla vuran yaşlı adam, uzaklaşmamakta ısrar etti.

Irkçı hakaretlerini sürdüren yaşlı adam aracından çıkardığı bijon anahtarıyla Sefrioui'yi tehdit etti ve ardından üzerine aracını sürdü. Ezilmekten son anda kurtulan Sefrioui'nin burnu ve parmağı kırıldı.

Olayın görüntülerini Sefrioui'nin eşi cep telefonuyla kaydetti.

İki gün polis gözetiminde tutulduktan sonra bugün Lons-le-Saunier savcılığına sevk edilen saldırgan, 28 Mayıs'ta kentteki ceza mahkemesinde silahla kasıtlı şiddet ve ırkçı hakaret suçlamalarıyla yargılanacak.

Saldırgana Sefrioui'nin evine yaklaşma yasağı konuldu.

Sefrioui'ye 30 gün iş göremez raporu verildi.

Sosyal medyada, Fransa'da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın Sefrioui'ye yönelik saldırıya tepki göstermemesi eleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru