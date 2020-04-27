Fransa'da ırkçı hakaretlerde bulunan iki polis görevlerinden uzaklaştırılacak Fransa'nın başkenti Paris'te, ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement iki polisin başkentin banliyölerinden Saint-Denis'te Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğunu gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu polislerin görevlerinden uzaklaştırılması kararını aldı.

Bu arada İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) olayla ilgili soruşturma başlattığını ifade ederek emniyet teşkilatında ırkçılığın yeri olmadığını vurguladı.

Saint-Denis'te dün iki polisin Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA