Fransa'da insan hakları savunucuları "İslamofobi ve hukuksuzlukları" protesto için toplanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fransa'da insan hakları savunucuları "İslamofobi ve hukuksuzlukları" protesto için toplanacak

09.02.2021 20:39 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:42
Fransa'da insan hakları savunucuları

Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenler ile politikacıların katılımıyla ülkedeki İslamofobi'ye, hukuksuzluğa ve polis şiddetine karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenecek.

Fransa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenler ile politikacıların katılımıyla ülkedeki İslamofobi'ye, hukuksuzluğa ve polis şiddetine karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenecek.

"Ayrılıkçılık" Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde pazar günü başkent Paris'te yapılacak gösteride, Müslümanları hedef alan ve mecliste görüşülen "ayrılıkçı" yasa tasarısı olarak bilinen projenin "Müslümanları ötekileştirdiği" gerekçesiyle geri çekilmesi talep edilecek.

Koordinasyondan yapılan açıklamada, "Fransa'nın İslamofobik tutumundan vazgeçmesi, İslami derneklerin kapatılması, keyfi tutuklamalar, hukuksuz aramalar, polis şiddeti, medyaya yönelik baskı, Müslümanlara yönelik devlet şiddeti ile ırkçı tutumun sonlandırılması" çağrısı yapıldı.

"İbadet özgürlüklerinin kısıtlanması ve Müslüman kimliğinin bastırılması hedefleniyor"

"Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler olarak ortaya sürülen yasa tasarısı üzerinden Müslümanların ibadet özgürlüklerinin kısıtlanması ve Müslüman kimliğinin bastırılması hedefleniyor." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu yasa tasarısı ile ona bağlı olarak dayatılan "İmamlar Tüzüğü", devletin Müslümanların ibadetlerine müdahale etme, temsilciler dayatma, uygulamalarını izleme ve görüşlerini kontrol etme girişimi olarak değerlendirildi.

Açıklamada, bu girişimin sadece ülkedeki Müslümanları etkilemekle kalmayacağı halkta daha fazla korku, şüphe, şiddet ve sıkıntıya neden olacağı vurgulandı.

"Bu İslamofobik tasarıyı ve Müslümanları cumhuriyet düşmanı olarak lanse eden siyaset ve medya mantığına karşıyız." denilen açıklamada, devlet eliyle uygulanan şiddet ve Müslümanlara yönelik ifade özgürlüğünün kontrol altına alınması arzusunun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada ayrıca "Adaletsizlik karşısında özgürlüğümüz ve haysiyetimizi korumak adına herkese seferber olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Muharrem İnce Enis Berberoğlu Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Didem Kınalı Bülent Serttaş
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Metal İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da insan hakları savunucuları "İslamofobi ve hukuksuzlukları" protesto için toplanacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 20:46:15. #1.14#
title