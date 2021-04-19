Fransa'da inşaat çalışması sırasında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirildi

Fransa'nın Versailles kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Fransa'nın Versailles kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba etkisiz hale getirildi.

Versailles'de bir inşaat çalışması sırasında bulunan İngiliz yapımı bombanın imha edilmesi için 300 metre çapında güvenlik çemberi oluşturuldu.

Bomba imha uzmanları, 2 saatten uzun süren çalışma sonucu 66 kilogram patlayıcı içeren bombayı etkisiz hale getirmeyi başardı.

Ülkede geçen yıl 25, bu sene ise 5 benzeri bomba etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru