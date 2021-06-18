Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: "Yediğin tokat nasıldı?"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: "Yediğin tokat nasıldı?"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesinde ziyaret ettiği ilkokulda öğrencilerden birinin kendisine yönelttiği, "Yediğin tokat nasıldı?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesinde ziyaret ettiği ilkokulda öğrencilerden birinin kendisine yönelttiği, "Yediğin tokat nasıldı?" sorusuna, "Hoş değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız" şeklinde yanıt verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Somme bölgesinde yer alan Poix-de-Picardie kasabasındaki bir ilkokulu ziyaret etti. Fransız kanalı BFM tarafından yayınlanan görüntülere göre bir öğrenci konuşmak için elini kaldırdıktan sonra Macron'a, "Yediğin tokat nasıldı?" diye sordu. Soruya gülümseyerek cevap veren Macron, "Hoş değildi. İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa birbirinize asla bunu yapmamalısınız. Birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Macron'a geçtiğimiz 8 Haziran'da Drome bölgesindeki ziyareti sırasında 28 yaşındaki Damien Tarel tarafından tokat atılmıştı. Fransız savcılar, Tarel hakkında 18 ay hapis cezası talep etmiş, Valence Mahkemesi Tarel'i 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca Tarel hakkında hapis cezasına ek olarak 14 ay denetimli serbestlik kararı almış, Tarel'i kamu görevinden men etmişti.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: 'Yediğin tokat nasıldı?'
Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: 'Yediğin tokat nasıldı?'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da ilkokul öğrencisinden Macron'a: "Yediğin tokat nasıldı?" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:06:03. #1.15#

title