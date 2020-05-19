Fransa'da iktidar partisi LREM meclisteki çoğunluğunu kaybetti
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Fransa'da iktidar partisi LREM meclisteki çoğunluğunu kaybetti

Fransa'da iktidarda bulunan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), bir grup milletvekilinin partiden ayrılması ile meclisteki çoğunluğunu kaybetti.

Fransa'da iktidar partisi LREM meclisteki çoğunluğunu kaybetti
19.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:07

Fransa'da iktidarda bulunan Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), bir grup milletvekilinin partiden ayrılması ile meclisteki çoğunluğunu kaybetti.

Fransa'da iktidarda bulunan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu LREM, bir grup milletvekilinin yeni bir parti kurmak için ayrılmasının ardından Meclisteki salt çoğunluğunu kaybetti. LREM'nin 577 sandalyeden 288 sandalyeye düştüğü ifade edildi.

LREM'den ayrılan milletvekillerinin hükümetin politikalarını eleştirdiği bilinirken, "Çevre, Demokrasi ve Dayanışma" adıyla yeni pir parti kurdukları belirtildi. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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