Fransa'da iklim değişikliği protestosu

20.09.2019 20:20

Fransa'nın çeşitli kentlerinde, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, gösteri düzenledi.

Paris'te binlerce çevreci, pek çok hareketin çağrısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Nation Meydanı'nda toplandı.

Ana yolları kullanarak Bercy Caddesi'ne kadar yürüyen göstericiler, çevreyle ilgili slogan attı, pankartlar taşıdı.

Strasbourg, Rouen, Pau, Saint-Etienne, Nantes, Marsilya ve Lyon gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, siyasetçilerden "iklim değişikliği sorununa karşı acil eyleme geçmelerini" talep etti.

Paris'teki eyleme 9 bin 400 kişinin katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA