Fransa'da ikiz kardeşler 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle öldü

Fransa'da Kovid-19 aşılarını yaptırmayan program sunucusu ikiz kardeşler Igor ve Grichka Bogdanoff, 6 gün arayla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransız basınındaki haberlerde, 72 yaşındaki Igor Bogdanoff'un dün ve Grichka'nın 28 Aralık 2021'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haberlerde, 1980'li yıllardan bu yana bilim kurgu alanında yaptığı televizyon programlarıyla bilinen ikiz kardeşlerin Kovid-19 aşılarını yaptırmadığı kaydedildi.

Bogdanoff kardeşlerinin avukatı Edouard de Lamaze, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, müvekkillerinin aşı yaptırmamalarının nedeni hakkında bir yorum yapamayacağını ancak aşı karşıtları olmadıklarını aktardı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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