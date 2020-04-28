Fransa'da iki motosikletli polisi ezerek ağır yaralanmalarına yol açan zanlı, IŞİD sempatizanı çıktı Fransa’da iki motosikletli polisi pazartesi günü aracıyla ezerek ağır yaralanmalarına yol açan zanlının, IŞİD örgütü sempatizanı olduğu ortaya çıktı

Fransa'da iki motosikletli polisi pazartesi günü aracıyla ezerek ağır yaralanmalarına yol açan zanlının, IŞİD örgütü sempatizanı olduğu ortaya çıktı Paris terörle mücadele savcılığı, tarafından yapılan ön soruşturma sonucunda 29 yaşındaki Fransız vatandaşı şüphelinin IŞİD'e bağlılık duyduğunu gizlemediği belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com