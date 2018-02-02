Fransa'da İki Helikopter Çarpıştı, Beş Kişi Öldü

– Fransa'nın güneyinde iki askeri helikopterin çarpışması sonucu beş kişi hayatını kaybetti.

The Local'da yer alan habere göre Var Bölgesi'nde Saint Tropez'den 50 km uzaklıkta Cabasse ve Carces kasabalarının arasında meydana gelen kazanın ardından beş kişinin cesedi bulundu.

Acil yardım ekiplerinin altıncı yolcu için arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Var yerel polis yetkilileri hayatını kaybedenler olduğu bilgisini doğruladı. - İstanbul