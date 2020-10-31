Fransa'da iki camiye saldırı
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Fransa'da iki camiye saldırı

31.10.2020 23:37 | Son Güncelleme: 31.10.2020 23:43
Fransa'da iki camiye saldırı

Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ederken, iki camiye daha saldırı yapıldı.

Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ederken, iki camiye daha saldırı yapıldı.

Fransa'da Müslümanları hedef alan saldırılar artarak devam ediyor. Başkent Paris'in güneydoğusunda bulunan Chateaudun kentindeki Türk camisine bir kişinin benzin dökerek yakmaya çalıştığı öğrenildi. Milli Görüş Genel Sekreteri Fatih Sarıkır'ın yaptığı açıklamada, yangının camiye çok hasar vermeden söndürüldüğü ve cami yetkililerinin polise giderek şikayetçi olduğunu aktardı. Polis, saldırının kundaklama girişimi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Paris'te geçtiğimiz hafta 6 aylık süre ile idari kapatma kararı alınan Pantin Camisi'nin ise duvarlarına provokatif yazı yazıldığı öğrenildi. Polis, cami duvarına terörle alakalı, İslam'ı aşağılayan ve Charlie Hebdo dergisi ile ilgili provokatif yazılar yazıldığını ve iki gencin gözaltına alındığını açıkladı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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