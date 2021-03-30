Fransa'da IKEA hakkında "çalışanlarına karşı casusluk faaliyetleri" nedeniyle para cezası istendi
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Fransa'da IKEA hakkında "çalışanlarına karşı casusluk faaliyetleri" nedeniyle para cezası istendi

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Fransa'da IKEA hakkında 'çalışanlarına karşı casusluk faaliyetleri' nedeniyle para cezası istendi

Fransa'daki Versailles Savcılığı, İsveç'in mobilya devi IKEA hakkında "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 2 milyon avro para cezası talep etti.

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Fransa'daki Versailles Savcılığı, İsveç'in mobilya devi IKEA hakkında "2009-2012 döneminde yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü" gerekçesiyle 2 milyon avro para cezası talep etti.

Versailles Savcısı Pamela Tabardel, yaptığı açıklamada, bu davanın amacının kitlesel gözetim tehdidine karşı özel hayatların korunması olduğunu belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, IKEA Fransa hakkında aralarında sendikacıların bulunduğu yüzlerce çalışanına karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle 2 milyon avro para cezası istendiği kaydedildi.

Haberlerde, 2009-2012 döneminde yapılan bu casusluk faaliyetlerinin 400'e yakın kişinin hayatını etkilediği ifade edildi.

Basında, şirketin eski Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Louis Baillot hakkında "çalışanlara, iş başvurusu yapan kişileri gözetlemek için yasa dışı sistem kurma emri vermek" suçlamasıyla, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezası talep edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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