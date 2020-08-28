Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

Fransa'da Merkez Bankası'na para taşıyan nakliye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu
28.08.2020 23:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:10

Fransa'da Merkez Bankası'na para taşıyan nakliye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, araçta bulunan 9 milyon Euro'yu alarak kayıplara karıştı.

Fransa'nın Lyon kentinde Merkez Bankası'na para taşıyan zırhlı nakliye aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır silahlı saldırganlar, zırhlı nakliye aracının önüne keserek, görevlilere aracın kapılarını açtırdı. Görevlileri araçtan indiren saldırganlar, aracın içinde bulunan 9 milyon Euro'yu iki araca yükledi. Soygunun ardından zırhlı aracı ateşe veren saldırganlar, çaldıkları para ile kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırganlara ait olduğu bildirilen iki aracı Lyon kenti çıkışında yanmış halde buldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü 3. Sayfa
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti Güncel
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama Güncel
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Macron'dan Doğu Akdeniz kriziyle ilgili haddini aşan sözler: Türkler sadece eyleme dönüşen sözlere saygı duyar
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Akşener'den "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Çok isterim ancak bunun için Türkiye'nin geleceği ile oynayamam
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Bursa'da hafriyat kamyonunun çarptığı motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Hakkari'de bir askerimiz şehit oldu
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Doğu Akdeniz tehlikeli girişim! Yunan tacizini Türk F-16'ları engelledi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli ekskavatöre yurt içi ve yurt dışından teklif yağıyor
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
Konyaaltı Sahili'nde denize giren vatandaşlar cansız beden buldu
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü
Fransa'da koronavirüs vakaları mart ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Demet Şener Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: Fransa'da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 23:12:41. #1.15#
title