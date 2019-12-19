Fransa'da hükümet ve sendikalar anlaşamadı: Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek
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Fransa'da hükümet ve sendikalar anlaşamadı: Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek

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19.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:46
Fransa'da hükümet ve sendikalar anlaşamadı: Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek

'nın en önemli işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, emeklilik reformu konusunda ile hala bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, 9 Ocak'ta yeniden protesto yapılması çağrısında bulundu. CGT, ve yılbaşı tatillerinde de grev yapmaya devam edeceğini açıkladı.


Martinez, Başbakanlıkta sendikaların temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe ile yapılan toplantıya katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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