Fransa'da hükümet ve sendikalar anlaşamadı: Noel ve yılbaşı tatillerinde grev devam edecek

19.12.2019 23:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:46

Fransa'nın en önemli işçi sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, emeklilik reformu konusunda hükümet ile hala bir anlaşmaya varılamadığını belirterek, 9 Ocak'ta yeniden protesto yapılması çağrısında bulundu. CGT, Noel ve yılbaşı tatillerinde de grev yapmaya devam edeceğini açıkladı.



Martinez, Başbakanlıkta sendikaların temsilcileri ve Başbakan Edouard Philippe ile yapılan toplantıya katıldı. Euronews.com'da Görüntüle