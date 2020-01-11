Fransa'da hükümet ve grevci sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı
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Fransa'da hükümet ve grevci sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında, son 34 yılın en uzun grevine neden olan emeklilik reformu konusunda yine uzlaşıya varılamadı.

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:22
Fransa'da hükümet ve grevci sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı

'da Başbakan ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında, son 34 yılın en uzun grevine neden olan emeklilik reformu konusunda yine uzlaşıya varılamadı.


Phillipe, emeklilik reformu konusunda görüşmelerde bulunmak üzere sendikaların temsilcileri ile Başbakanlıkta bir araya geldi ancak bu görüşmelerden yine bir anlaşma çıkmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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