Fransa'da hükümet ve grevci sendikalar arasında uzlaşma sağlanamadı

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:22

Fransa'da Başbakan Edouard Philippe ile çeşitli sendikaların temsilcileri arasında, son 34 yılın en uzun grevine neden olan emeklilik reformu konusunda yine uzlaşıya varılamadı.



Phillipe, emeklilik reformu konusunda görüşmelerde bulunmak üzere sendikaların temsilcileri ile Başbakanlıkta bir araya geldi ancak bu görüşmelerden yine bir anlaşma çıkmadı. Euronews.com'da Görüntüle