Fransa'da Hükümet ile Parlamento Karşı Karşıya Geldi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanlığını yapan ve Cumhurbaşkanlığı Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alexandre Benalla'nın skandalı nedeniyle meclis ve hükümet karşı karşıya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs eylemleri sırasında polis kılığına girip eylemciyi dövmesinin ardından ülkede patlak veren kriz devam ediyor. Benalla'nın eylemciyi dövdüğü görüntülerin ortaya çıkması Fransa'da şok etkisi oluştururken, Fransız milletvekilleri konuyu Ulusal Meclise taşımıştı. Ulusal Meclisin oluşturduğu "soruşturma komisyonu", İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Paris Polis Valisi Michel Delpuech ve Paris kamu düzeni yöneticisi Alain Giberlin'i sorguladıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanı Patrick Strzoda'yı sorguluyor. Birbirleri ile uyuşmayan açıklamalar tespit eden milletvekilleri, hükümetten gerçekleri açıklamasını istedi.

Günlerdir suskunluğunu koruyan Fransa Başbakanı Edouard Philippe de mecliste milletvekillerinin sorularını cevapladı. Soruşturma komisyonuna konuşmayı reddeden Philippe, olağan bir soru-cevap oturumunda merak edilenleri yanıtladı. Şiddetli tartışmaların yoğun yaşandığı Ulusal Mecliste Philippe, muhalefeti karşısına alarak siyasi bir strateji ile meseleyi parlamento-hükümet meselesi olmaktan çıkarmaya çalışıp muhalefet-hükümet partisi tartışmasına çevirdi. "Bir kişinin hatası devlet meselesine çevrilemez" diyen Philippe, gerekli cezanın verildiğini söyledi. Sorgulanabilecek tek şeyin "cezanın orantılılığı" olduğunu söyleyen Başbakan Philippe ile milletvekilleri arasında zaman zaman ateşli tartışmalar yaşandı.

Benalla skandalının "hükümetin olayın üstünü örtmesi ile" devlet meselesine dönüştüğünü söyleyen vekiller, hem hükümeti ve Cumhurbaşkanını hem de 5. cumhuriyet rejimini sorguladı. Durumu "zayıflatılmaya çalışılan parlamentonun yeniden güçlenmesi" olarak değerlendiren vekiller, "Halk yine gördü ki hakkını hükümet değil meclis savunuyor" açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki günlerde devam edecek sorgulamalara Cumhurbaşkanının da dahil edilmesi konuşulurken, Kadın-Erkek Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "devletin koruyucusu" olduğunu ve Cumhurbaşkanının görevinin sağlam durmak olduğunu, bu tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini ifade etti. - PARİS