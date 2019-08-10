Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor

Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor

Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor

10.08.2019 22:51
Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor

Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor.

Görüntülerden Pirene-Atlantik bölgesinde squash'in geleneksel versiyonu olan pelote Basque sporunda şampiyonluğu olan biri olduğu tespit edilen şahıs 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et