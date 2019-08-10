Fransa'da horozun kafasını dişleriyle koparan adam hakkında dava açılıyor

10.08.2019 22:51

Fransa'da bir horozun kafasını dişleriyle kopardığı anları sosyal medyaya yükleyen kişi hakkında dava açılıyor.

Görüntülerden Pirene-Atlantik bölgesinde squash'in geleneksel versiyonu olan pelote Basque sporunda şampiyonluğu olan biri olduğu tespit edilen şahıs 30 bin euro para ve 2 yıla kadar hapis cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya. Euronews.com'da Görüntüle