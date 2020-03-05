Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 4 yaralı

05.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:22

Fransa'da Strazburg ile Paris arasında sefer yapan hızlı tren raydan çıktı. Kazada, 4 kişinin yaralandığı, aralarında trenin makinistinin de bulunduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fransa'da Strazburg ile başkent Paris arasında sefer yapan hızlı tren, Ingenheim bölgesinde raydan çıktı. Kazada, 4 kişinin yaralandığı; yaralılar arasında bulunan makinistin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA