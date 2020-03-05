Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı
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Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

Fransa'nın Strazburg kentinden Paris'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.

05.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:42
Fransa'da hızlı tren raydan çıktı: 21 yaralı

'nın kentinden 'e giden Ulusal Demir Yolları Şirketine (SNCF) ait hızlı trenin raydan çıkması sonucu 21 kişi yaralandı.

Bas Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 348 yolcunun bulunduğu Strazburg-Paris seferini yapan hızlı tren, Saverne kasabasında raydan çıktı.

Olayda biri ağır 21 kişi yaralandı. Yolcuları tahliye çalışmaları devam ediyor.

SNCF'ten yapılan açıklamada, ağır yaralanan makinistin helikopterle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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