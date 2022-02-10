Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald's'a dalarak kasadan para çaldı - Haberler
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Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald's'a dalarak kasadan para çaldı

AA, Esra Taşkın - Güncel
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Fransa'da hırsızlar vinçle McDonald's'a dalarak kasadan para çaldı

Fransa'da hırsızlar Nantes kentindeki bir McDonald's restoranına vinçle dalarak kasadan para çaldı.

Fransa'da hırsızlar Nantes kentindeki bir McDonald's restoranına vinçle dalarak kasadan para çaldı.

France Bleu'nün haberine göre, dün gece hırsızlar şantiyeden çaldıkları kazıcı-yükleyici bir vinçle restoranın duvarını yıkarak içeri girip kasadan 3 bin avro kadar para çaldı.

McDonald's şubesi, oluşan ciddi hasarlar nedeniyle birkaç hafta kapalı kalacak.

Şubenin bir çalışanı, "McDonald's'ta çalışırken silahlı soygun olabileceği ihtimalini beklersiniz ama vinçle değil." ifadesini kullandı.

AA / Esra Taşkın - Güncel

France Bleu, Nantes, Fransa, Güncel, Haberler

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