Fransa'da Herkes Macron'un 'Reform'una Karşı Çıkıyor!

Fransa'da yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni çalışma yasalarına karşı daha önceden 'kazanılmış haklarını' savunmak için sokaktaydı. Macron döneminin ilk sokak eylemi olarak tarihe geçen gösterilerin 21 ve 23 Eylül'de devam etmesi planlanıyor.





Fransa'da, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) sendikası çağrısıyla yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'yeni çalışma yasalarını' protesto etmek için sokağa çıktı.



Patronların daha basit işçi alımı yapabileceği, işçilerini basitçe işten çıkarabileceği, işçilerin ücretlerini ve çalışma saatlerini sendikalarla değil de işçilerle anlaşarak karar verebileceği yasalardaki planlanan bu değişikliklere karşı yapılan gösteri, Macron döneminin de ilk sokak eylemi olarak tarihe geçti.



"Tembeller harekete geçti"



Macron, reforma karşı çıkanları 'tembel ve radikal marjinaller' olarak tanımlarken, 'tembellere prim vermeyeceğini' sözlerine eklemişti.



Göstericiler de buna karşılık olarak üzerinde "Slogan bulamayacak kadar tembelim" ve "Tembeller harekete geçti" yazan pankartlarla sokakta yerini aldı.







Salı günü sokakta bulunan göstericilerden elli yaşındaki hemşire yardımcısı Serge Amely, Macron'un yorumlarını "yakışıksız" bulduğunu belirterek şu şekilde reaksiyon gösterdi:



Son 32 yıldır çalışıyorum. Her gün sabah 5'te uyanıyorum. Tembel değilim ve yaptığım iş de zor.



Kendisini ve getirmek istediği çalışma yasasını hedefine alan gösteriler sırasında Fransa lideri Macron ise ülnetde değil; Irma Kasırgası'ndan etkilenen Saint Martin ve Saint Barts adalarını ziyaret etmekteydi.



Kasırgadan son derece etkilenen Saint Martin'de mahalli makamlar, kasırga öncesi ve sonrası yapılan tahliyelerde beyazlara öncelik tanımakla ve yapılan yardımları dağıtmamakla suçlanıyor; Fransa'ya ise 'insani kriz'e olan bu yaklaşımı sebebiyle adada reaksiyon gösteriliyordu.



'Bu hakların hepsi bedel ödenerek alındı'



Fransa İçişleri Bakanına göre 223 bin, sendikaya göre 400 bini bulan sayıda insanın sokağa çıktığı gösteriler öncesinde, Radikal sol parti La France Insoumise (Boyun Eğmeyen Fransa) hareketi lideri Jean Luc Melenchon da getirilmesi planlanan 'reformlara' değinerek 'Macron'un bu değişiklikten cayması gerektiğini' ifade etti:



Macron, buranın İngiltere değil Fransa olduğunu görecek. Fransızlar vahşi liberalizmi istemiyorlar. O çalışma yasasının her sayfası mücadeleyle yazılmıştır. Bu hakların hiçbiri bize diğerlarınca verilmedi, hepsi bedel ödenerek alındı. Bu yasaya sonuna kadar direneceğiz.



Gösteriler devam edecek



Ülkenin en güçlü işçi sendikası konfederasyonu CGT, 21 Eylül'de yeniden sokağa ineceklerini belirtti.



Daha önce de Melenchon, 23 Eylül'de sokağa çıkarak yasayı ülke genelinde protesto edeceklerini açıklamıştı.