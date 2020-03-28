Fransa'da her 4 kişiden 1'i yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyor
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Koronavirüs, Fransa, Dünya

Fransa'da her 4 kişiden 1'i yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyor

Fransa'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor

28.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:44
Fransa'da her 4 kişiden 1'i yeni tip koronavirüsün laboratuvarda üretildiğine inanıyor

Fransa'da yürütülen bir araştırmaya göre ülkedeki her dört kişiden biri, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğunu düşünüyor.

Ifop araştırma merkezi tarafından yapılan araştırmada, Fransızlara koronavirüsün nasıl oluştuğunu düşündükleri soruldu. Cevap verenlerden yüzde 17'si bu virüsün bilinçli bir şekilde üretildiğini, yüzde 9'u ise istemsiz bir şekilde laboratuvarda üretildiğini söyledi. Böylelikle toplamda yüzde 26'lık bir kesim, hastalığın insanlar tarafından üretildiğine inanıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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