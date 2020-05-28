Fransa'da hemşire ve hasta bakıcılardan hükümet karşıtı protesto
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Fransa'da hemşire ve hasta bakıcılardan hükümet karşıtı protesto

Fransa'da hemşire ve hasta bakıcıları hükümetin çalışma şartlarını görmezden geldiğini ifade ederek protesto düzenledi.

Fransa'da hemşire ve hasta bakıcılardan hükümet karşıtı protesto
28.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:03

Fransa'da hemşire ve hasta bakıcıları hükümetin çalışma şartlarını görmezden geldiğini ifade ederek protesto düzenledi. Sağlıkçılar, çalışma şartlarının ve maaşların iyileştirilmesini talep etti.

Fransa'da hemşire ve hasta bakıcıları hükümetin kendilerine yeterli hakları sağlamadığı gerekçesiyle protesto düzenledi. Paris Anakent Belediyesi karşısında bulunan Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Güvencesi Birimi Ofisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları hükümetten maaşların iyileştirilmesini, daha fazla özerklik ve kendilerine daha çok hak tanınmasını talep etti. Sağlık çalışanları, "Bizler hükümetten madalya değil haklarımızı vermesini istiyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz, hükümet haklarımızı vermiyor. Ancak vaat ediyor" diyerek üyesi oldukları sendikalarla hükümet karşıtı protestoya katıldı.

Gösteriye katılan hemşirelerden biri, "Haftanın 7 günü çalıştığım oluyor. Hatta 24 saat çalıştığım zamanlar oldu. Son bir kaç yıldır, haklarımız gasp edildi. Hükümetle yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç alamadık. Sokağa inmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

Hükümetin çalışma şartlarını görmezden geldiğini ifade eden sağlıkçılar, eylemlerini sürdürmek için her hafta sokağa ineceklerini kaydetti. - PARİS

Kaynak: İHA

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