Fransa'da hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı
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Fransa'da hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı

Fransa'da hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'nın güneydoğusundaki Chabeuil kentinde hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Chabeuil kentinde hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı.

Upie Hayvanat Bahçesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, primatlar ve yeni türler kısmının sorumlusu bu sabah lemurlar ve tamarin maymunlarının kafesinin boş olduğunu fark etti.

Açıklamada, hayvanat bahçesindeki 11 lemurdan 10'unun ve 2 tamarin maymununun dün gece çalındığı belirtildi.

Olaydan hayvan kaçakçılarının sorumlu tutulduğu aktarılan açıklamada, çalınan hayvanların bulunmasına yardımcı olacak tüm bilgilerin Chabeuil jandarmasıyla paylaşılması istendi.

Hayvanat Bahçesi yöneticisi Alexandre Liauzu, olayla ilgili şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tamarin maymunları, Upie Hayvanat Bahçesi'ne mayıs ayında nadir türleri koruma programının bir parçası olarak getirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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Fransa'da hayvanat bahçesinden 10 lemur ve 2 tamarin maymunu çalındı - Haberler
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