Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan anne ve iki çocuğunun cenazesi memleketi Tunceli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi
13.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:39

Fransa'da evlerinin havuzunda ölü olarak bulunan anne ve iki çocuğunun cenazesi memleketi Tunceli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

2 Haziran akşamı Fransa'nın Montpellier yakınındaki Juvignac'daki evlerinin havuzunda 30 yaşındaki Dilek Yücetepe ile çocukları 2 yaşındaki Dersim ve 4 yaşındaki Cem'in cenazeleri Almanya üzerinden uçakla Elazığ'a oradan da memleketi Tunceli'ye götürüldü.Tunceli'ye getirilen anne ve iki çocuğu için Pülümür ilçesi cemevinde cenaze töreni düzenlendi.Eşi ve iki çocuğunu kaybeden baba Muharrem Yücetepe ile yakınları cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.Çok sayıda katılanın olduğu cenaze töreninde anne ve çocuklar için helallik alınarak dua edildi. Ardından da anne ve çocukları Çatalyaka Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Muharrem Yücetepe'nin dayısı Faruk Gezici, olayın 2 Haziran tarihinde meydana geldiğini belirterek, "Yeğenim eşinden uzun süre haber alamayınca merak edip eve yanında sağdıcı ile bakmaya gidiyor. Eşi ve çocuklarını havuzun içinde ölü olarak buluyor. Herhangi bir dış müdahale yok. Suda boğulma olayı bilindiği kadarıyla. Detaylı rapor üç ay sonunda çıkacak. Önce en küçük canımız vefat ediyor. Kardeşi de en son vefat ediyor. Havuz derin değil. Sanırım gelinimiz çocuklarının o panik halinden dolayı kendisi de kilitleniyor. Bu bir tahmin. Kimse yanlarında yok. Bildiğimiz bu. Çocuklar düşünce gelin hanım da panik yapıyor ve bu elim kaza meydana geliyor. Bu otopsi raporunda ortaya çıktı" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı Haber
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı Haber
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
Göztepe maçında kırmızı kart gören Guilherme, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
İletişim Başkanlığı, Antifa Hareketi'nin Suriye'deki yerini gösteren haritayı ilk kez paylaştı
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İdlib'de 5 Haziran günü zırhlı ambulansa yapılan saldırıda yaralanan askerimiz şehit oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri atan 2 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Meteoroloji tüm yurdu uyardı: Kuvvetli yağışlar devam edecek
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Turizmin başkenti Antalya güvenli tatilde ilk sırada
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Babalarının öldürdüğü annelerinin cansız bedenini, oyundan dönen çocukları buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Emre Kınay Sezen Aksu Hande Erçel Mariah Carey
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Fransa'da havuzda ölü bulunan anne ve iki çocuğu toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 18:18:02. #1.14#
title