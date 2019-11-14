Fransa'da hastane çalışanlarından gösteri

14.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:16

Fransa'nın başkenti Paris'te hastane çalışanları, çalışma koşullarına ve hastanelerdeki imkanların yetersizliğine tepki göstermek için gösteri düzenlendi.

Paris'in Port-Royal Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Dışişleri Bakanlığının yanındaki İnvalides Meydanı'na kadar yürüdü.

Çalışma koşullarına tepki gösteren devlet hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, hastalara yeterli şartlarda ve imkanlarda tedavi uygulayamamaktan şikayet ediyor.

Eylemde, hastanelerin fiziki şartlarının tedavi için uygun olmamasına da tepki gösterildi.

Ülkenin en büyük iş sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) başta olmak üzere birçok sendika, eyleme destek verdi.

Doktorlar, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini söyledi

Le Parisien gazetesinde yayımlanan açık mektupta, 2 bin çocuk doktoru devlet hastanelerinde yaşanan sorunun derin olduğunu, çocukların yeterli seviyede tedavi göremediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Epernay kasabasında yaptığı açıklamada, hastanelerde yaşanan sorunların birkaç yılın birikimi olduğunu belirterek, Başbakan Edouard Philippe'in gelecek hafta söz konusu sorunların çözümü için atılacak adımlara ilişkin açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Hastane ve sağlık çalışanları, birkaç aydır hastanelerde imkanların iyileştirilmesi için hükümetin acil adımlar atması için çağrıda bulunuyor.

Kaynak: AA