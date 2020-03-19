Fransa'da Hastalar Askeri Tesislere Taşınıyor Fransa ordusu altı hastayı tedavilerini sürdürmek üzere askeri uçakla ülkenin güneyindeki Toulon kentinde bulunan askeri tesise taşıdı.

Fransa ordusu altı hastayı tedavilerini sürdürmek üzere askeri uçakla ülkenin güneyindeki Toulon kentinde bulunan askeri tesise taşıdı. Fransa'da salgının merkezi konumundaki Mulhouse ve Colmar kentlerinde doktorlar sağlık hizmetleri sisteminin çökme noktasına yakın olduğunu uyarısında bulundu.