Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor

02.11.2020 00:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 00:06
Fransa'da halkın sadece 26'sı

Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi.

Fransa'da yapılan bir anket, hükümete güvenenlerin oranının yüzde 26 olduğunu gösterdi.

Fiducial/Odoxa araştırma şirketinin anketinde, hükümetin aldığı güvenlik tedbirlerinin kendilerini terör ya da diğer saldırılara karşı koruyacağına güvenenlerin oranı yüzde 26 çıktı.

Bu oran temmuz ayında yapılan ankette yüzde 42 oranında çıkmıştı.

Son 4 yılda hükümetin kendilerini koruyacağına inananların oranı, Ekim 2019'da bir polis karakoluna yönelik saldırısı sonrası hariç yüzde 40'ın altına hiç düşmemişti.

Ayrıca, ankete katılanların yüzde 57'si Fransa sokaklarında, özellikle ibadet yerleri yakınlarında yeterince polis ve asker olmadığını düşünüyor.

Ülkede yapılan 7 güven anketinin eylül ayı ortalaması, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a bir önceki ay yüzde 41 olan güvenin yüzde 38,7'ye gerilediğini ortaya koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

'Dört nala' halkın güvenliğine koşuyorlar
"Dört nala" halkın güvenliğine koşuyorlar
Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon 13 gözaltı
Kendilerini vali olarak tanıtıp iş insanlarını 240 bin lira dolandıran şebekeye operasyon 13 gözaltı
Soylu: 'FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi'
Soylu: "FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Gökhan Alkan Kaan Yildirim İzzet Yıldızhan
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Eddie Newton Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da halkın sadece 26'sı "yönetimin kendilerini koruyabileceğine" inanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 00:06:30. #1.14#
title