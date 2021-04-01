Fransa'da halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 kısıtlamaları kapsamında halka açık alanlarda alkol tüketiminin yasaklandığını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Fransızlara, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede daha fazla çaba göstermeye yönelik çağrıda bulunmuştu. Macron'un çağrısının ardından Fransa Başbakanı Jean Castex de Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, Covid-19 kısıtlamalarına bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Castex, halka açık alanlarda 6'dan fazla kişinin toplanmasının yasak olduğunu hatırlatarak, halka açık alanlarda alkol tüketiminin de yasaklandığını duyurdu. Castex, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den ihlalleri cezalandırmak ve yasağı uygulamak için polis ile jandarma sayısını arttırmasını talep ettiğini söyledi.

Fransa'da 4 hafta boyunca sınırlı karantina

Dün akşam ulusa seslenen Macron, 3 Nisan'dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurdu. Macron, 4 haftalık karantina kapsamında vatandaşların evlerinde 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarının yasaklandığını belirterek, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söylemişti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında toplam vaka sayısı 4 milyon 644 bin 423, virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 95 bin 640'a ulaştı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı