Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı
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BBC

Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı

17.01.2021 00:32 | Son Güncelleme: 17.01.2021 00:36
Fransa'da 'güvenlik yasası' karşıtları yine sokakta: 75 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz Kasım ayında Fransa'da parlamentodan geçen 'güvenlik yasası' hakkında aylardır süren protestolara bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz Kasım ayında Fransa'da parlamentodan geçen 'güvenlik yasası' hakkında aylardır süren protestolara bir yenisi daha eklendi.

Paris başta olmak üzere, Rennes, Nantes, Caen, Rouen, Lyon, Clermont-Ferrand ve Dijon'un da bulunduğu 80 yerleşimde bir araya gelen protestocular, polisin şiddet uygulamasının meşrulaştırıldığına işaret eden dövizler taşıdı.

Eylemciler ile polis arasında sık sık gerginlik yükselirken, İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 75 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soğuk havaya rağmen, polise göre 34 bin, eylemcilere göre ise 200 bine yakın kişi tasarıyı protesto etmek için toplandı.

Paris'teki protestoda "Polis her yerde, adalet hiçbir yerde" ve "Polis devleti" yazılı dövizler taşındı.

İçişleri Bakanı Gerard Dermanin, eylemlerde yaşanan çatışmalar dolayısıyla 12 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Güvenlik tasarısı, Kasım ayından bu yana ülke genelinde protesto ediliyor. Parlamentodan geçen tasarı, Mart ayı içerisinde Senato'da görüşülecek.





Güvenlik yasasının 22. maddesi, güvenlik güçlerinin İHA'lar ya da helikopterlerle görüntü alabilmesini ve bu görüntülerin olası polis soruşturmaları için 30 gün ya da daha fazla saklanabilmesini öngörüyor.

Mahremiyet Hakları Grubu La Quadrature du Net (LQDN) yasanın başlıca amacının, ifade özgürlüğünü ihlal etmek olduğunu ve kameralı İHA'ların huzuru sağlamak yerine, bireyleri izleyeceğini savunuyor.

Güvenlik yasasının bir diğer amacı, halkın polislere ait fotoğraf ya da videoları nasıl paylaşabileceğini düzenlemek. Bunu düzenleyen 24. madde, görevdeki polislerin fotoğraflarının "fiziksel ya da psikolojik varlıklarına" zarar verme amacıyla yayımlanmasını suç haline getiriyor.





Kasım ayında üç polisin, siyah müzik prodüktörü Michel Zecler'i döverken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Söz konusu yeni yasanın polis şiddetini ifşa eden bu tip görüntülerin ortaya çıkmasını önleyeceği savunuluyordu.

Cumurbaşkanı Emmanuel Macron, Zecler'in dövüldüğünü gösteren görüntülerin kabul edilemez olduğunu söylemiş ve 24. maddenin yeniden yazılacağını vaat etmişti.

Yasa geçerse görev başındaki polislerin görüntülerini çeken ve yayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı ve 45 bin Euro ceza ödeyeceği de tasarıda yer alıyor.

Öte yandan Fransa'daki en üst düzey idare mahkemesi, mahremiyet hakları savunucularının, polisin Paris'teki eylemlerde İnsansız hava aracı (İHA) kullanmasının yasaklanması talebine destek verdi. Devlet Konseyi, Paris Emniyet Müdürü Dider Lallement'in "gecikme olmaksızın" kamusal yollardaki toplanmaları, İHA kullanılarak gözlemlemesine son vermesi gerektiğine hükmetti.

BBC
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