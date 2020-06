Fransa'da güvenlik güçleri siyahi kadının çığlığına Fransız kaldı Fransa'da güvenlik güçleri siyahi kadının çığlığına "Fransız" kaldıTuba KARA, (DHA) Fransa'nın başkenti Paris'te bir güvenlik görevlisi, 7 aylık hamile siyahi bir kadını maske takmadığı ve biletsiz metroya bindiği gerekçesiyle darp etti.

Tuba KARA, (DHA) Fransa'nın başkenti Paris'te bir güvenlik görevlisi, 7 aylık hamile siyahi bir kadını maske takmadığı ve biletsiz metroya bindiği gerekçesiyle darp etti.

Fransa'nın başkenti Paris'in Ile-de-France bölgesindeki Seine-Saint-Denis kenti Aulnay-sous-Bois metro istasyonunda, devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten SNCF'nin üç güvenlik görevlisi, 7 aylık hamile siyahi Diatou'yu (23) maske takmayarak biletsiz geçiş yaptığı iddiasıyla şiddet uyguladı.

"EŞİMİN KARNIMA VURMAYIN HAMİLE"

Arbede sırasında, defalarca güvenlik görevlilerine "Eşim hamile ne olur karnına vurmayın" diye seslenen hamile kadının eşi de polis tarafından göz altına alındı. Gözaltından sonra serbest bırakılan Diatou 'Onlar eşime saldırdı. Onlara hakaret etmedim, vurmadım, neden beni gözaltına aldıklarını anlamıyorum. Bu görüntüleri her gördüğümde ağlayasım geliyor. O anları tekrar tekrar yaşıyorum' dedi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik görevlileri ve hamile kadın arasındaki arbede anları ise amatör kameralarca an be an kayda alındı. Fransız güçleri, güvenlik görevlileri hakkında soruşturma başlattı.

