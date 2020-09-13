Fransa'da günlük vaka sayısının 10.000'i aşmasının ardından uzmanlardan uyarı: "Bir araya gelmekten...
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BBC

Fransa'da günlük vaka sayısının 10.000'i aşmasının ardından uzmanlardan uyarı: "Bir araya gelmekten...

Fransa'da Cumartesi günü son 24 saat içerisinde 10.561 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Fransa'da günlük vaka sayısının 10.000'i aşmasının ardından uzmanlardan uyarı:
13.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 20:05

Fransa'da Cumartesi günü son 24 saat içerisinde 10.561 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Bu sayı, Cuma günkü vaka sayısından 1000 daha fazla.

Yetkililer hastaneye yatan ve yoğun bakım ünitesine kaldırılan hasta sayılarında da artış yaşandığını söylüyorlar.

Ülkede Covid-19 vaka sayısının 10.000'i aşmasının ardından bir grup doktor Pazar günü insanlara bir araya gelmekten kaçınma çağrısı yaptı.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan köşe yazısında doktorlar, "Bu yaz bir araya gelmenin keyfini yaşadıktan sonra, özel hayatımızda dikkatli olmanın vakti geldi" dediler.

Yazı şöyle devam ediyor:

"Oda ne kadar küçükse, ne kadar fazla insanı barındırıyorsa, ne kadar havasızsa, risk o kadar büyük."

Fransa'da vaka sayılarının artmasının ardından geçen ay ülkenin hemen hemen her şehrinde sokaklarda, mağazalarda ve toplu taşımada maske takma zorunlu hale gelmişti.

Koronavirüs vaka sayılarında Haziran ayından beri artış yaşanıyor. Uzmanlar Covid-19'un şu an özellikle gençler arasında görüldüğü uyarısını yapıyor.

Cumartesi günü ülkede Covid-19 nedeniyle 2.432 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin 417'si yoğun bakıma alındı. Cuma günü hastaneye kaldırılan kişi sayısı 75, yoğun bakıma kaldırılan kişi sayısı ise 28 daha azdı.

Cumartesi günü ülkede 17 kişi daha hayatını kaybetti ve Covid-19 sonucu hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 30.910'a yükseldi.

Fransa dünya çapında en fazla ölümün kaydedildiği 7'inci ülke.

BBC
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