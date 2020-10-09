Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka

09.10.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:20
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında yeni rekor kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgını gün geçtikçe etkisini arttırıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 339 yeni vakanın tespit edildiği, 62 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 691 bin 977'ye, toplam can kaybı ise 32 bin 630'a yükseldi. Bakanlık, 921'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 4 bin 837 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Fransa'da bugün salgının başladığı ilk günden bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Erkan Kandemir Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Ata Demirer Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor: Son 24 saatte 20 bin 339 yeni vaka - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 21:20:40. #1.14#
title