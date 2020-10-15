Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
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Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

15.10.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.10.2020 21:19
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka sayılarında rekor artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilerde, korona virüs salgınında ülke genelinde son 24 saatte 30 bin 621 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 809 bin 684'e ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 88 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, toplam can kaybının 33 bin 135'e yükseldiğini ifade etti. Son bir haftada 6 bin 529 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bin 750 kişinin yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Öte yandan Fransa'da salgınla mücadele kapsamında 17 Ekim'den itibaren 4 hafta boyunca Paris ve 8 büyük kentte yerel saatle 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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