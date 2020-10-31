Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı
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Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

31.10.2020 01:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:14
Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 50 bine yaklaştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 49 bin 215 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 49 bin 215 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 49 bin 215 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 331 bin 984'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 256 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 36 bin 565'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 401'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 258 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Öte yandan Fransa'da genel sokağa çıkma yasağının ilk günü gerçekleştirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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