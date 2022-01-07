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Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde

Fransa'da günlük vaka sayısı yeniden 300 bin üzerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 328 bin 214 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayıları yeniden 300 binin üzerine çıktı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 328 bin 214 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısı 11 milyon 511 bin 452'ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 193 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 125 bin 206'ya ulaştı.

Ülkede 5 Ocak'ta 332 bin 252 vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçmişti.

(İHA)

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