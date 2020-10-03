Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

03.10.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:17
Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Korona virüs salgınında birçok Avrupa ülkesi ikinci dalgayı yaşıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 16 bin 972 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 606 bin 625'e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 49 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 32 bin 198'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, 849'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 87 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı. Başkent Paris'te artan vakalar nedeniyle Pazartesi gününden itibaren yeni yasakların getirilmesi bekleniyor.

Fransa'da 24 Eylül'de 16 bin 98 vaka kayıtlara geçmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Ayhan Bilgen Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Özge Özpirinçci Melisa Aslı Pamuk
Spor Falcao Erol Bulut Gökhan Töre Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Daha Fazla Kaza Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 23:17:22. #1.14#
title