Fransa'da günlük vaka sayısı 3 bini geçti
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Fransa'da günlük vaka sayısı 3 bini geçti

Fransa'da son 24 saatte Covid-19 salgınında 3 bin 310 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 215 bin 521'e ulaştı.

Fransa'da günlük vaka sayısı 3 bini geçti
15.08.2020 23:56 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:00

Fransa'da son 24 saatte Covid-19 salgınında 3 bin 310 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 215 bin 521'e ulaştı.

Korona virüs salgınının Avrupa'da yeniden etkisini arttırması ikinci dalga endişesini arttı. Fransa'da Covid-19 salgınında vaka sayıları son haftalarda artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 310 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 215 bin 521'e ulaştığı aktarıldı. Bakanlık, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişi artarak 30 bin 409'a yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti. Uzmanlar, virüsün gençler arasında yayıldığına işaret ederken, vaka sayılarındaki artışa rağmen hastanedeki hasta sayısının düşüş eğiliminde olduğunu açıkladı.

Öte yandan Fransa'da 20 Nisan'dan bu yana ilk kez 7 günlük vaka ortalaması 2 binin üzerine çıktı. İngiltere ise Fransa'yı seyahat için güvenli ülkeler listesinden çıkararak, buradan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirdi. - PARİS

Kaynak: İHA

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