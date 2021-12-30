Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde

Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 3 bin 506'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

 Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

 Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title