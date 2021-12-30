Fransa'da günlük vaka sayısı 200 binin üzerinde

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 206 bin 243 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 740 bin 600'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 180 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 123 bin 552'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 3 bin 506'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 321 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

(Melike Yazır/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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