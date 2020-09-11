Fransa'da günlük vaka sayısı 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da günlük vaka sayısı 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor.

Fransa'da günlük vaka sayısı 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor
11.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:37

Fransa'da korona virüs salgınında günlük vaka sayısı son 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 406 yeni vaka tespit edildi.

Avrupa'nın korona virüs salgını ile mücadelesi devam ederken, birçok ülkede vaka ve can kayıpları artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 9 bin 406 korona virüs vakası tespit edildiği, 40 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 363 bin 350'ye, toplam ölü sayısının da 30 bin 893'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, 389'u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 357 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex bugün yaptığı açıklamada, ülkede salgının etkisini arttırmaya devam ettiğini dile getirirken, halka tedbirlere uymaları konusunda çağrıda bulundu. Başbakan Castex, Covid-19 hastalarına uygulanan 14 günlük karantina süresinin 7 güne indirileceğini açıklarken, Covid-19 vakalarının takibini sağlamak amacı ile 2 bin yeni memur alınacağını duyurdu. Başbakan, ayrıca salgının hızla yayılması sonucu kırmızı kategoride yer alan bölge sayısının 42'ye yükseldiğini aktardı.

Öte yandan Fransa'da dün 9 bin 843 kişide korona virüs tespit edilmişti. - PARİS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy Ozan Çolakoğlu Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Erol Bulut Metin Oktay Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: Fransa'da günlük vaka sayısı 2 gündür 9 binin üzerinde seyrediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 21:50:58. #1.14#
title