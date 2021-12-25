İtalya'da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 622 bin 431'e ulaştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

İtalya'da korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında 3 gündür rekor artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 622 bin 431'e ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 136 bin 530'a ulaştığını aktardı.

İtalya'da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, geçtiğimiz cuma günü 44 bin 595, dün ise 50 bin 599 yeni vaka tespit edilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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