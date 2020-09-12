Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı
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Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 373 bin 911'e yükseldi.

Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı
12.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:26

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 373 bin 911'e yükseldi.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede etkisini yeniden arttırmaya başlarken, Fransa'da günlük vaka sayısı 10 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 10 bin 561 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 373 bin 911'e ulaştığı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Fransa Bilim Kurulu Başkanı Jean-Francois Delfraissy Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin önümüzdeki 8 ile 10 gün içinde bazı zor kararlar almak zorunda kalacağını ifade etmişti. Fransa Başbakanı Jean Castex ise dün yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlaması olmadan bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 9 bin 843, dün ise 9 bin 406 yeni vaka kayıtlara geçmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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