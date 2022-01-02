Fransa'da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde - Haberler
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Fransa'da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde

Fransa'da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Omicron varyantı, İngiltere'den sonra Fransa'da da baskın hale geldi.

Omicron varyantı, İngiltere'den sonra Fransa'da da baskın hale geldi. Günlük yeni vaka sayısı, dördüncü günde 219 bin 126 olarak raporlandı. 29 Aralık'tan itibaren ülkede günlük vaka sayıları 200 binin üstünde açıklandı.

İngiltere'de Aralık 2021'in ortasından itibaren hızlı yükselişe geçen günlük vaka sayıları 100 bin ortalamayla seyrederken, son 4 gün 180 bin sınırına dayandı. Bugün açıklanan yeni vaka sayısı; İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda hariç sadece İngiltere bölgesinde 162 bin 572 olarak raporlandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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