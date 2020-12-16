Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı arttı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 615 yeni vaka görüldü.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük Kovid-19 vaka sayısı birkaç günün ardından artış gösterdi.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 615 artışla 2 milyon 409 bin 62'ye yükseldi.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 292 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 59 bin 361'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 850'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 315 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 1224 artışla 180 bin 311'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan