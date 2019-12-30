Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.
30.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:18
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan ve ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaştıran grevler 26. gününde.
Noel ve yılbaşı tatiline giren Fransa'da, kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları ciddi şekilde mağdur eden aksamalar söz konusu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com