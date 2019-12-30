Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde
Haberler » Dünya » Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde - Haberler

Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler nedeniyle ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaşıyor.

30.12.2019 21:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:18
Fransa'da günlük hayatı zorlaştıran grevler 26. gününde

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformuna karşı başlatılan ve ülke genelinde günlük hayat giderek zorlaştıran grevler 26. gününde.


Noel ve yılbaşı tatiline giren Fransa'da, kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde vatandaşları ciddi şekilde mağdur eden aksamalar söz konusu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler