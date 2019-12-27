Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti
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Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti

Fransa’da grevlerin 23’üncü gününde işçiler, iki petrol rafinerisini işgal etti.Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu.

27.12.2019 18:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:27
Fransa'da grevlerin 23'üncü gününde işçiler 2 petrol rafinerisini işgal etti

'da emeklilik reformuna tepki olarak başlayan ve pahalı hayat koşullarına karşı eylemlerle birlikte ülke geneline yayılan grevlerin 23'üncü gününde işçiler iki petrol rafinerisini işgal etti.


Sendika üyelerinin eylemi sonucu ülkenin sekiz petrol rafinerisinin ikisinde üretim tamamen durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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