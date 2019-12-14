Fransa'da grevler kan bağışını da etkiledi

14.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:15

Fransız Kan Kurumu (ESF) Fransa'da yapılan grevlerin kan bağışlarını büyük ölçüde etkilediğini bildirdi.



Fransa'da emeklilik reformlarına karşı gerçekleşen büyük çaptaki grevler ülkeyi felç ederken Fransız Kan Kurumu, ulaşımda yaşanan sorunlar nedeniyle kan bağışı yapılamadığını, ihtiyacın zirvede olduğu dönemde bağışların normalden düşük olduğunu ve ülke çapında kan eksikliği sorunu yaşayabileceklerini açıkladı. Ulaşım zorluğu nedeniyle vatandaşların bağış yapmaya gelmediği ifade edilirken kurumun düzenli olarak gerçekleştirdiği şirketlerdeki kan bağışı faaliyetlerinin de yine ulaşım eksikliğinden dolayı şirketler tarafından iptal edildi öğrenildi.



Kurumun sözcüsü Doktor François Charpentier her bağışın 3 kişinin hayatını kurtardığını hatırlatarak kan bağışının önemine vurgu yaptı. Özellikle Noel ve Yılbaşı dönemlerinde yaşanan kazalar nedeniyle daha fazla kana ihtiyaç duyulduğunu açıklayan Charpentier yakın zamanda ülke çapında kan eksikliği sorunu yaşayacaklarını dile getirdi. - PARİS

Kaynak: İHA