Fransa'da grev hayatı felç etti

07.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:56

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik reformu planını protesto etmek için Perşembe günü yaklaşık bir milyon kişinin greve gitmesi ve grevin hafta sonu devam etmesiyle başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hayat durdu.

Fransa sosyal yaşam ve refahına baştan aşağı bir dönüşüm vaadiyle göreve gelen Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için Fransa'da aralarında demiryolu işçileri, öğretmenler ve hastane çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 800 bin kişinin greve gitmesiyle Fransa'da hayat durdu.

Paris'teki 16 metro hattından dokuzunun kapalı olması çalışanları işe özel araçlarıyla gitmeye zorlarken, bunun sonucunda Paris'in ana yollarında oluşan trafiğin 350 kilometreye kadar uzandığı belirtildi. Ayrıca demiryolu operatörü SNCF de TGC hızlı trenlerinin yüzde 90'ının Cuma günü hizmet vermeyeceğini duyururken, önde gelen havayolu şirketleri Air France, EasyJet ve Ryanair da yerel ve yurtdışı uçuşlarının çoğunluğunu iptal etti.

'Emeklilik sistemindeki değişim çok ağır olmayacak'Ülke genelinde birçok hizmetin aksamaya uğramasına neden olan grevin Cuma günü de devam etmesinin yanında Fransa'nın en büyük kamu sendikasının üst düzey üyelerinden Catherine Perret, Fransa halkını, "Grevlerin, eylemlerin ve protestoların oluşturacağı yeni bir gün için 10 Aralık Salı günü herkesi sokağa davet ediyorum" diyerek protestoya çağırdı.Perşembe günkü greve 800 bin kişinin katılmasıyla Salı günü gerçekleşecek protestolar öncesi Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada hükümetin sendikanın endişelerini gördüğünü ve Pazartesi günü sendika liderleriyle reformlar hakkında görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu. Buzyn, hükümetin emeklilik reformu planlarının detaylarını henüz oluşturmadığını söyledi ve hala 'kimin etkileneceği, kaç yaşından itibaren emekli olunacağı, hangi neslin etkileneceği' gibi konular üzerinde tartışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Reformlarla ilgili Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de, emeklilik sistemine uygulanacak olan değişimin 'çok ağır' olmayacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Macron'un bu reformu uygulamada kararlı olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: DHA